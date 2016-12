27 luglio 2016 11:29 Appadurai a Milano: la crisi dei migranti? Un momento creativo L’antropologo indiano ha chiuso il ciclo di incontri organizzati da Meet the Media Guru e La Triennale di Milano per esplorare l’innovazione globale in tema di design e futuro delle città

Grande successo di pubblico a Milano per l'incontro con l'antropologo indiano Arjun Appadurai, che ha chiuso il ciclo di eventi organizzati da Meet the Media Guru e La Triennale di Milano per esplorare l’innovazione globale in tema di design e futuro delle città. Oltre 1.300 persone si sono ritrovate in una sera di fine luglio in Triennale per ascoltare uno fra i maggiori esperti mondiali nello studio delle dimensioni culturali dei processi migratori e della globalizzazione. "La crisi dei migranti? - ha detto per l'occasione - Un momento creativo. Non possiamo globalizzare la finanza senza spostamenti di persone".

L'ultimo appuntamento dello Special Program Future Ways of Living, una co-produzione ideata da Meet the Media Guru e La Triennale di Milano in occasione della XXI Triennale Esposizione Internazionale Milano 2016 - 21st Century. Design After Design, ha registrato il tutto esaurito all'interno del Salone d'Onore della Triennale e una folla da stadio davanti al maxischermo allestito all'esterno sullo scalone.