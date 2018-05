Si è spento a 88 anni a Cremona Antonio Lupatelli , più conosciuto come Tony Wolf : il celebre illustratore di libri per l'infanzia. Tutti i protagonisti delle "Storie del bosco", Pingu, Pandi, Draguzzo, Draghetto: sono tantissimi i personaggi a cui il disegnatore ha dato vita durante la sua lunga carriera iniziata negli anni '50. A Genova è aperta fino a fine giugno una mostra dedicata al suo lavoro.

Antonio Lupatelli era originario di Busseto, in provincia di Parma, ma da giovane si trasferì a Cremona dove ha abitato per tutta la vita e si è spento a 88 anni. E dove sono stati celebrati i suoi funerali. Ha trascorso una vita intera tra matite, bozzetti e splendidi acquerelli da cui sono nati animali, gnomi, draghi, fate e folletti, protagonisti di tanti colorati libri diffusi in Italia e in tutto il mondo. I suoi volumi da 60 anni animano l'immaginazione di bambini e ragazzi.



Tony Wolf ha iniziato la carriera negli anni '50 realizzando storyboard per la Pagot Film dei fratelli Pagotto. Dopo una lunga collaborazione con la casa editrice britannica Fleetway, ha collaborato con il Corriere dei Piccoli, poi con Fratelli Fabbri Editore e Mondadori. Negli anni '80 è iniziato poi il lungo sodalizio con Dami Editore, con cui ha prodotto più di duecento titoli. Fino a giugno Tony Wolf è protagonista di una mostra a Genova nei Musei di Nervi dal titolo "Ciao - Mostra internazionale di illustratori contemporanei".