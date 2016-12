24 febbraio 2014 In compagnia dei libri "addormentandosi" con i grandi della letteratura Ooriginale campagna pubblicitaria di Steimatzky Libri, la più grande e più antica catena di librerie in Israele, che "immagina" al nostro fianco, sul letto, un eroe con cui sognare Tweet google 0 Invia ad un amico

11:45 - Addormentarsi al fianco di Pippi Calzelunghe, Sherlock Holmes, Don Chisciotte o il Signore degli Anelli. E' la simpatica trovata pubblicitaria di una catena di libri Israeliana che ha puntato sulla magia dei libri per pubblicizzare una campagna fotografico-letteraria. Il titolo "il libro giusto ti terrà sempre compagnia" è un bell'invito alla lettura accompagnato da alcune immagini che ritraggono uomini e donne della realtà che si addormentano dopo aver letto un libro al fianco dei personaggi protagonisti. Un modo originale per dormire e sognare in compagnia dei migliori amici di sempre, i libri.