"Ogni canzone mi parla di te", arriva un manuale su "come aggiustare cuori infranti cantando"

Il libro - Canzoni che arrivano dal Festival di Sanremo, videoclip di Mtv, ascolti in streaming, tutti queste composizioni vanno a comporre il nuovo volume della Carini. Il libro si propone come un itinerario emotivo, una sorta di playlist d'amore trascinante che parte da una nota e arriva fino al like su Facebook. Un manuale che ci far ritornare in mente tutte quelle canzoni che ci hanno fatto cantare a squarciagola l'amore in tutte le sue fasi, dalle più belle alle più tristi.



"In queste pagine ritroverete il modo in cui avete vissuto i vostri momenti importanti (d’amore, ma non solo) attraverso la musica. Avrete la prova di quello che avete sempre sospettato, e cioè che la musica scatena rivoluzioni anche dentro di noi. Non sono le parole delle canzoni a entrare nei nostri modi di dire, siamo noi a ritrovare nelle canzoni quello che stiamo vivendo o abbiamo vissuto. Ma più di ogni altra cosa troverete voi stessi e le vostre vite, come è capitato a me", ha scritto Ivan Cotroneo nella prefazione del libro.



La scrittrice - Stefania Carini è giornalista e autrice. Scrive per il "Corriere della Sera", per il quale cura tra l’altro la rubrica TvUsa. Collabora con Mediaset, Rai, Sky, Studio Universal. Tra i suoi programmi "Dizionario del Cinema", "Galassia Nerd" e "Televisori". Insegna all’Università Cattolica di Milano.