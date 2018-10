Luca Bianchini: "Racconto l'abbandono come in una commedia, tra amori impossibili e attese vince la normalità"

10 ottobre 2018 11:27 Luca Bianchini: "Racconto lʼabbandono come in una commedia, tra amori impossibili e attese vince la normalità" Lo scrittore presenta a Tgcom24 il nuovo romanzo "So che un giorno tornerai" edito da Mondadori

Ci sono amori impossibili che si aspettano tutta la vita, la storia di un abbandono vissuta come in una commedia e la bora di Trieste che "fa capire che tutto può ancora succedere". Con il nuovo romanzo, "So che un giorno tornerai" (Mondadori, 18 euro), Luca Bianchini ha cambiato atteggiamento nei confronti delle persone. Come racconta a Tgcom24, il suo decimo libro l'ha portato più vicino alla normalità: "Questa storia chiedeva attenzione e rispetto senza strafare...".

Ognuno aspetta qualcuno, ognuno di noi si innamora di chi ci guarda per un attimo e poi ci sfugge per sempre... Luca, il libro è tratto da una storia vera, cosa ti ha colpito?

Mi è capitato un sabato sera, in un posto dove mi sono chiesto 'perché sono qua?', spesso accetto inviti e a volte mi pento. Salgo in auto e questa ragazza mi dice 'tu non puoi essere arrabbiato con me, perché ho avuto una vita molto particolare, se fossi nata uomo forse avrei avuto entrambi i genitori, mio padre voleva un maschio... ma ce l'ho fatta lo stesso', così mi sono incuriosito, l'ho lasciata parlare, era da un po' che pensavo a una trama... Mi ha dato la base da cui partire. La storia è difficile, la tua è stata una sorta di sfida?

Raccontare un abbandono con la commedia è stata la vera sfida. Emma è figlia di tutti e nessuno, ce l'ha fatta con l'aiuto dei nonni, una storia che nasce nel '68 ma che potrebbe essere una storia di oggi. E' come ridefinire il concetto di famiglia. Trieste è un'altra protagonista del romanzo...

E' stata una mia idea, non è la vera città, l'ho spostata. Mi diverto se creo e Trieste è una città che ho sempre amato, dove non capiti mai per caso. Ci devi andare per forza, è mitteleuropea ma sembra Napoli. Il loro motto è 'meglio l'ultimo bicchiere controvoglia che andare a lavorare con voglia'. E' la storia di un amore impossibile, perché ami raccontare così questo sentimento?

Ognuno aspetta qualcuno, ognuno di noi si innamora di chi ci guarda per un attimo e poi ci sfugge per sempre, che è un po' il tema del libro. Angela spera tutta la vita di rivedere il suo uomo. Alla fine ognuno di noi, pur amando, ha un angolo, un amore nascosto, un po' segreto, un po' ideale, e per quello fantastico.