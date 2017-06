"Carne y Arena", a Milano il viaggio virtuale con i migranti di Alejandro G. Iñárritu

L’installazione visiva sperimentale è un’esperienza individuale della durata di sei minuti e mezzo che ripropone artisticamente la collaborazione tra Alejandro G. Iñárritu e il direttore della fotografia Emmanuel Lubezki (collaboratore di fiducia di Terrence Malick e tre volte premio Oscar).



"Nel corso degli ultimi quattro anni, mentre l’idea di questo progetto si formava nella mia mente, ho avuto il privilegio di incontrare e intervistare molti rifugiati messicani e dell’America centrale. Le loro storie sono rimaste con me e per questo motivo ho invitato alcuni di loro a collaborare al progetto" afferma il quattro volte premio Oscar Iñárritu. "La mia intenzione era di sperimentare con la tecnologia VR per esplorare la condizione umana e superare la dittatura dell’inquadratura, attraverso la quale le cose possono essere solo osservate, e reclamare lo spazio necessario al visitatore per vivere un’esperienza diretta nei panni degli immigrati, sotto la loro pelle e dentro i loro cuori".



Per poter accedere all’installazione sarà necessario prenotare online al sito ufficiale della Fondazione Prada.