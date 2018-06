"Anna nella giungla", torna sugli scaffali il graphic novel d'esordio di Hugo Pratt

" Anna nella giungla " è uno dei primi fumetti di Hugo Pratt : un'avventura in quattro parti pubblicata per la prima volta in Argentina nel 1959 e poi in Italia nel '63 sul Corriere dei Piccoli. Oggi il graphic novel d'esordio del celebre fumettista torna sugli scaffali in una nuova versione restaurata (edita da Rizzoli Lizard, pp. 208, euro 20). E' la storia di un'eroina: Anna ha segnato la nascita del grande maestro che da lì a poco avrebbe dato vita a "Corto Maltese".

"Al ritorno dall’Africa, io ero un ragazzo di sedici anni in dubbio tra il proseguimento del ginnasio o un tentativo al liceo artistico, dove vedere cosa saltasse fuori dalla mia propensione per il disegno". Così scriveva Hugo Pratt al termine della sua esperienza africana: sei anni in cui ha vissuto sulla pelle l'avventura coloniale italiana.



Pratt ha trasformato l'esperienza vissuta in un fumetto a quattro puntate dal titolo "Anna nella giungla". La protagonista è Anna Livingston, che nel 1913 si ritrova ospite della guarnigione inglese nell’Africa Orientale dove assiste all'osceno traffico di schiavi. Nella trama amore, amicizia e avidità si intrecciano: centrale il tema del colonialismo visto con gli occhi di una giovane donna. Il graphic novel di Pratt viene pubblicato prima in Argentina e poi in Italia nel '63: quattro anni dopo nascerà il suo capolavoro "Corto Maltese".