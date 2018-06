"Pippo, Antologia psicotropa": un graphic novel per ricordare Paz

Il 16 giugno 2018 saranno esattamente 30 anni che uno dei più grandi geni del fumetto ci ha lasciati. Andrea Pazienza è volato via nella sua abitazione a Montepulciano, in provincia di Siena. Per ricordarlo Mondadori Oscar Ink ha pubblicato " Pippo. Antologia psicotropa "( pp. 176, 24 euro): una raccolta di tavole (e non solo) realizzate dall'artista bolognese che ha rivoluzionato il fumetto.

Pippo, la "spalla" di Topolino nei fumetti Disney, era un personaggio amatissimo da Paz. L'artista lo aveva reinterpretato alla sua maniera e lo aveva reso protagonista di alcune sue strisce (celeberrima "Perché Pippo sembra uno sballato?"). "Un'antologia psicotropa", in libreria da 12 giugno, avrà in allegato un cd audio con materiale inedito di grande interesse. Nel video che Tgcom24 vi mostra in anteprima Guido Piccoli racconta il "backstage" della registrazione allegata al libro. Sul sito della casa editrice il volume è presentato così: "Andrea Pazienza è un genio. Converrà ripeterlo. Egli è un genio. Il mistero di Pippo, eremita nel deserto per fuggire dai suoi film, è risolto in sei mosse con un capolavoro di sei tavole. Perché Andrea Pazienza è un genio". Toni alla Paz si mischiano al ricordo di uno tra i più grandi fumettisti italiani.