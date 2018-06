"Lo Sconosciuto": arriva l'edizione integrale del celebre graphic novel di Magnus

"Lo Sconosciuto", uno dei graphic novel più importanti del celebre fumettista Magnus, arriva in libreria in versione integrale. La nuova edizione (pubblicata da Mondadori Oscar Ink, 416 pagine, euro 26) comprende diverse tavole scansionate e restaurate per l'occasione.



La prima storia dello "Sconosciuto" è stata pubblicata nel 1975. Il protagonista del graphic novel è un ex mercenario di mezza età, una figura a metà tra l'agente segreto e la guardia del corpo. La sua vera storia non viene però mai rivelata nonostante i ricordi di un tempo tornino a tormentarlo come fantasmi.