Star Wars torna in libreria con due nuovi romanzi

I fan di Star Wars hanno una nuova data da segnarsi sul calendario: il 22 maggio . In libreria arrivano due nuovi volumi sulla saga di guerre stellari: " Rogue One, a Star Wars Story " e " Catalyst, a Rogue One Novel " (editi da Mondadori, pp. 376, euro 15). Si tratta di due romanzi ufficiali, scritti rispettivamente da Alexander Freed e da James Luceno e realizzati in collaborazione con i registi e gli sceneggiatori del film.

"Rogue One. A Star Wars Story" - E' il romanzo scritto da Alexander Freed. Nel volume elementi di trilogia originale si intrecciano con il sequel. Il romanzo, definito un "best seller" dal New York Times, narra le vicende di gruppo di coraggiosi che tentano di rubare i piani della Morte Nera: una macchina di distruzione dal potere incredibile, capace di distruggere mondi per spianare la strada al trionfo dell'impero. I protagonisti della vicenda sono Jyn Erso, una giovane donna piena di risorse in cerca di vendetta; Cassian Andor, comandante ribelle ormai stanco di battaglie; Bodhi Rook, disertore dell’esercito imperiale; Chirrut Îmwe, un monaco guerriero cieco, e il suo compagno Baze Malbus; infine c'è K-2SO, un androide della Sicurezza imperiale riprogrammato dall’Alleanza Ribelle. Il libro approfondisce, per la gioia dei fan, una serie di dettagli che nel film vengono solo accennati e svela nuovi retroscena. Ecco in anteprima alcune pagine del romanzo:

"Catalyst. A Rogue One Novel" - E' il nuovo libro di Guerre Stellari di James Luceno, autore di molti best seller della saga. Racconta le battaglie e i tradimenti all'origine di Rogue One. Dopo decenni di guerra, la Repubblica e i Separatisti sono combattuti: ognuno vuole vincere la battaglia e vengono sviluppate armi sempre più potenti. Orson Krennic, membro del segretissimo progetto del cancelliere Morte Nera, è intenzionato a trovare un'arma micidiale, in grado di assicurare la vittoria. Per questa ragione contatta lo scienziato Galen Erso. Ma Krennic non è il solo a interessarsi all'uomo di scienza. I Separatisti, infatti, vogliono rapire Erso e la sua famiglia. A salvarlo sarà proprio Krennic e lo scienziato comincerà a lavorare per lui pensando di agire per fini umanitari. Invece il vero scopo dell'uomo del cancelliere è realizzare il sogno della Morte Nera. Erso a quel punto dovrà agire per liberarsi da Krennic per salvare se stesso, la sua famiglia e l'intera galassia.



In anteprima per alcune pagine del nuovo volume di Luceno: