Tutti i segreti per un evento outdoor di successo

Da sempre uno dei momenti conviviali per eccellenza, tipico della stagione primaverile ed estiva, ai giorni nostri il picnic rientra in quelle attività comuni e abbastanza semplici da organizzare, grazie alle varie invenzioni che hanno reso più semplice gestire un pranzo sul prato. Ne sono esempi il cestino di vimini, le posate e piatti di plastica, leggeri e riutilizzabili, entrati in commercio verso la metà del secolo scorso, che hanno permesso di velocizzare il tutto.

Ma non è sempre stato così: nel suo manuale, l’autrice ci illumina, infatti, sulle prime forme di pranzi conviviali, consumati all'aperto, che si verificavano già in epoca medioevale ed erano tipici del modo di vivere dei cacciatori. Nell’epoca vittoriana, invece, questi pranzi all’aperto venivano organizzati con più cura, sviluppando così una particolare cultura per la scelta dei luoghi (dai giardini ai boschetti), in modo che somigliassero sempre più a quelli delle dimore nobiliari.



Antonella Guzzardi ci svela inoltre che la parola picnic ha un'origine antichissima: l'etimo, di origine francese, è scomponibile in due parti distinte: pique e nique. La prima parola equivale al nostro corrispettivo italiano ''spiluccare'' e la seconda, invece, serve per identificare qualcosa di piccolo, di poco valore.

Il volume fornisce le indicazioni pratiche e di stile per creare il picnic perfetto, che vogliate preparare un pranzo in stile anni '20, un pranzo al mare o uno adatto ad una famiglia con dei bambini, prestando attenzione ad ogni dettaglio: quale cestino scegliere e come riempirlo al meglio, gli utensili adeguati, l'ambientazione che si vuole ricreare e, molto importante, il rispetto per l’ambiente e lo smaltimento dei rifiuti.

Un libro perfetto per l’estate per scoprire tanti spunti interessanti su come trascorrere piacevoli giornate all’aperto immersi nel verde, a goderci un picnic in compagnia di chi vogliamo.



Il favoloso mondo del picnic è disponibile in libreria, edito da Gribaudo.



Di Indira Fassioni www.nerospinto.it