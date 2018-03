Torta trentina al grano saraceno: benessere con gusto

Ingredienti:

200g di burro morbido

200g di zucchero a velo

I semi di mezza bacca di vaniglia

Un pizzico di sale

220g di farina di grano saraceno

180g di farina di mandorle

5 uova: gli albumi e i tuorli

300g di marmellata di mirtilli rossi



Procedimento:

Con delle fruste montare il burro con lo zucchero aromatizzati con vaniglia e il pizzico di sale fino a raggiungere la consistenza di una pasta; continuando a montare aggiungere i tuorli uno alla volta. Incorporare le farine al composto fino a renderlo omogeneo ed aggiungere poco alla volta gli albumi montati a neve mescolando dal basso verso l'alto per evitare che si smontino. Versare in una teglia del diametro di 24 cm imburrata ed infarinata (utilizzare sempre la farina di grano saraceno) ed infornare a 170° per 40 minuti (controllare sempre la cottura con l'aiuto di uno stecchino di legno che deve risultare asciutto). Una volta raffreddata tagliare la torta a metà in altezza e farcire con la marmellata di mirtilli rossi.