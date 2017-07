PROCEDIMENTO

Per preparare la torta ricotta e pere, dedicatevi prima di tutto alla pasta biscotto. Separate i tuorli dagli albumi e sbattete questi ultimi in una ciotola capiente insieme allo zucchero. Dovrete ottenere un composto spumoso e piuttosto sodo. Tritate finemente le nocciole e le mandorle con il mixer,

Infornate i due dischi di pasta biscotto a 180° per circa 15 minuti, fino a quando non saranno leggermente dorati. Sfornateli su una griglia per dolci e lasciateli raffreddare. Inumiditeli con la bagna fatta di acqua e limoncello. Montate la panna con le fruste elettriche, in una ciotola a parte frullate la ricotta insieme a 100 g di zucchero e l'estratto di vaniglia. Amalgamate i due composti facendo a attenzione a non smontare la panna.