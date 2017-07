14 ottobre 2013 16:46 Timballo di anelletti

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone Il timballo di anelletti è un sostanzioso primo piatto tipico della cucina siciliana realizzato con anelletti d pasta conditi con ragù di carne, caciocavallo e primosale. Il timballo di anelletti è scenografico e gustoso, l’ho preparato in occasione di un pranzo domenicale con genitori e suoceri e sono rimasti tutti molto soddisfatti. Il ragù asciutto e corposo unito al caciocavallo filante e al primosale era un condimento perfetto per questo formato di pasta. Che dire, poi, delle melanzane fritte tutte intorno? Una delizia! Come tutte le ricette della tradizione, anche il timballo di anelletti si può preparare in diverse versioni, una più buona dell’altra!

INGREDIENTI Per il ragù di carne cucchiai di olio di oliva 4

costa di sedano 1

carota 1

cipolla 1/2

carne macinata di vitello 150 g

carne macinata di maiale 150 g

vino bianco secco 100 ml

foglie di basilico fresco 2

pisellini già cotti 200 g

passata di pomodoro 650 g Per il ripieno caciocavallo 100 g

primosale 100 g

PROCEDIMENTO

Preparate il ragù: soffriggete nell’olio la cipolla, il sedano e la carota tritati. Lasciateli appassire per qualche istante, unite quindi la carne macinata e fatela rosolare fino a quando avrà perso il suo colore rosa e l’acqua rilasciata sarà evaporata. Sfumate con il vino bianco, lasciatelo evaporare

e aggiungete anche i pisellini, mescolate e dopo qualche minuto unite anche la passata di pomodoro.

Profumate con il basilico, regolate di sale e pepe e cuocete a fuoco dolce per circa 40 minuti. Nel frattempo, lavate e asciugate la melanzana, affettatela (con l’affettatrice o a mano) nel senso della lunghezza in fettine sottili circa 3 millimetri. Friggetene poche per volta nell’olio caldo. Scolatele su carta assorbente.

Imburrate una teglia circolare di 24 cm, rivestitela con un velo di pangrattato e disponetevi le fettine di melanzane facendole partire tutte dal centro. Lessate gli anelletti in abbontante acqua leggermente salata, scolateli al dente e

trasferiteli in una terrina capiente. Conditeli con il ragù preparato, aggiungete i cubetti di caciocavallo e di primosale. Mescolate bene e

trasferite il tutto nella teglia, facendo attenzione a restare all’interno delle fette di melanzane. Livellate bene, cospargete di pangrattato e qualche fiocchetto di burro.

Infornate il timballo di anelletti a 200° per circa 30 minuti, fino a quando non sarà dorato. Lasciate assestare per qualche minuto, sformatelo e servite immediatamente.