Sgonfiotti con stracchino e verdure

PROCEDIMENTO

Impastate, a mano o con la planetaria, per almeno 10 minuti fino a ottenere un impasto liscio ed elastico. Formate una palla e fate lievitare fino al raddoppio in una ciotola coperta da pellicola. Lavate, asciugate e mondate le verdure.

Tagliate le verdure a piccoli cubetti. Soffriggete l'aglio nell'olio e unite prima i peperoni facendoli saltare vivacemente in padella. Dopo 5 minuti aggiungete anche le zucchine, regolate di sale e cuocete in tutto per una decina di minuti, le verdure dovranno essere ancora croccanti.

Posizionate gli sgonfiotti su un vassoio rivestito di carta da forno, quindi passateli in freezer per una decina di minuti. Scaldate abbondante olio, spennellate gli sgonfiotti con l'uovo sbattutto e friggeteli subito, pochi per volta, facendoli dorare in modo uniforme.