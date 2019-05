DIFFICOLTA' media

DIFFICOLTA' PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI 12 panzerotti

I panzerotti fritti sono degli scrigni salati di pasta lievitata, farciti con pomodoro e mozzarella e poi fritti. Sono fra gli street food più amati, soprattutto in Puglia e in Campania, e si preparano in modo facile con l'impasto di base per la pizza. Il ripieno più classico dei panzerotti fritti è costituito dall'abbinamento mozzarella-pomodoro, ma potete scegliere i ripieni che vi piacciono di più!