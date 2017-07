DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 2h

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

La ricotta fatta in casa è una preparazione facile e veloce che vi consentirà di realizzare con le vostre mani uno dei formaggi freschi più amati: la ricotta! In realtà, con il procedimento che vi mostrerò otterrete una sorta di cagliata (la ricotta, infatti, si prepara con il siero del latte) che, però, è quanto di più vicino alla ricotta si possa riprodurre in casa. La ricotta fatta in casa si prepara con latte intero freschissimo e l'aceto e dopo averla fatta rapprendere in frigorifero potrete gustarla in mille modi diversi!