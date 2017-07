Pollo e patate al forno costituisce una delle ricette più classiche della cucina mediterranea. L’abbinamento della carne con le patate è già di per sé molto diffuso, tuttavia ognuno ha la propria ricetta per prepararlo.

PROCEDIMENTO

Sbucciate le patate, tagliatele in quattro parti per il senso della lunghezza e ponetele in una ciotola piena d’acqua per non farle annerire.