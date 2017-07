Il plumcake di pasta ai fagiolini è un primo piatto estivo facile e scenografico preparato con pasta liscia condita con uova e verdure e poi cotta in forno nello stampo per plumcake. Il plumcake di pasta si può realizzare con tanti ingredienti diversi come la mozzarella, la carne tritata o altri tipi di verdure! Io ho reso il plumcake di pasta più delicato e cremoso aggiungendo il mascarpone ma, se preferite, potete sostituirlo con due uova.

PROCEDIMENTO

Mondate i fagiolini, lavateli e lessateli in acqua bollente leggermente salata per circa 15 minuti. Soffriggete la cipolla nell’olio per qualche istante, unite le zucchine lavate e tagliate a rondelle sottili. Lessate la pasta in abbondante acqua salata. Nel frattempo, fate saltare le zucchine per circa 15 minuti,