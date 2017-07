DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 15'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

La pizza di pane alle verdure è un piatto unico gustoso e colorato che ricorda nell'aspetto una pizza vera ma è costituito da una base di fette di pane. Ottima per riciclare il pane raffermo avanzato e le verdure in abbondanza, la pizza di pane alle verdure si gusta calda, appena sfornata, proprio come una vera pizza!