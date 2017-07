PROCEDIMENTO

Preparate la pasta impastando la farina con l’acqua fino a ottenere un panetto liscio e omogeneo. Dividetelo in due e

stendete ognuno con il matterello in una sfoglia sottile. Ungete una teglia circolare, adagiatevi la prima sfoglia e cospargetela con il formaggio tagliato a pezzetti. Coprite con la seconda sfoglia, sigillate bene i bordi ed

eliminate la pasta in eccesso con una rotella tagliapasta. Salate la superficie e infornate la focaccia al formaggio per circa 25 minuti a 200° fino a quando non sarà dorata. Servite immediatamente.