Le fettine di vitello alla pizzaiola sono un secondo piatto facile e molto buono, realizzato con fettine di vitello insaporite da pomodori pelati, prezzemolo e origano. Tenere e gustose, le fettine di carne sono accompagnate da un irresistibile sughetto di cottura che le rende succose e perfette per la celebre scarpetta con il pane!

PROCEDIMENTO

Versate l'olio in una casseruola, fatevi soffriggere l'aglio per qualche istante. Rosolate le fettine di vitello a fuoco vivo e quando saranno colorite aggiungete anche i pomodori pelati.

Versate anche uno o due bicchieri di acqua bollente, regolate di sale e condite con il prezzemolo fresco tritato e l'origano. Portate a ebollizione e cuocete le fettine di vitello per circa 45 minuti con il coperchio.

Lo sapevate che...

La pizzaiola è un condimento molto utilizzato, non solo per la carne ma anche per arricchire primi piatti e pizze.