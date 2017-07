Cous cous pollo e asparagi

PROCEDIMENTO

Portate a ebollizione 280 ml di acqua salata e con un cucchiaio di olio, versatevi il couscous, mescolate bene e togliete dal fuoco. Lasciate riposare, mescolando di tanto in tanto, fino a quando il couscous non avrà assorbito tutta l’acqua. Sgranatelo con una forchetta. Lavate bene gli asparagi, eliminate la parte finale del gambo, quella più bianca e dura. Se sono troppo spessi potete spellarli leggermente con un pelapatate lasciando intatte le punte. Lessate gli asparagi, dopo averli legati a mazzetto con lo spago, in abbondante acqua bollente salata per circa 7-8 minuti. Scolateli e lasciateli intiepidire. Tagliateli a cubetti lasciando le punte intere.