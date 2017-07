La cicoria strascinata in padella è un contorno veloce e gustoso tipico della tradizione romana preparato con cicorietta selvatica sbollentanta e poi ripassata in padella con olio, aglio e peperoncino. Un piatto saporito e vegetariano, buonissimo se accompagnato da fette di pane casereccio o in abbinamento a secondi di carne, pesce, uova o formaggi.

PROCEDIMENTO

Mondate la cicoria eliminando le foglie rovinate e la parte finale dei gambi. Lavatela in abbondante acqua fredda, scolatela e lessatela in acqua bollente per circa 10 minuti. Quindi scolatela e tenetela da parte. In una casseruola fate soffriggere dolcemente nell'olio l'aglio sbucciato e le rondelle di peperoncino.