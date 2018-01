Gorgonzola e cocktail, la nuova esperienza di gusto a Milano

Sono sette i locali milanesi ad aver accettato la sfida lanciata dal Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola di abbinare al formaggio erborinato famoso in tutto il mondo dei cocktail creati appositamente per l’occasione. I protagonisti indiscussi dell’evento, che si terrà da giovedì 1 a sabato 3 febbraio , saranno il Gorgonzola Dolce Dop e il Gorgonzola Piccante Dop , formaggi dai sapori forti e decisi racchiusi in un involucro dalla consistenza cremosa, il cui abbinamento con cocktail e bevande è sicuramente una sfida interessante e stimolante per i sette mixologist milanesi che hanno colto l’occasione di sperimentare con gusto e creatività.

Alla ricerca dello sposalizio perfetto tra i gusti forti del formaggio di origine meneghina e gli aromi delle bevande alcoliche si sono cimentati sette locali sparsi per le vie di Milano. In zona Salti-Monumentale troverete il Bulk, il nuovo cocktail bar di Giancarlo Morelli all’interno dell’Hotel VIU Milan, e il Ceresio 7 dello chef Elio Sironi e del mixologist Guglielmo Mariello. Il terzo partecipante è il Globe, che domina dalla terrazza in Piazza V Giornate capeggiato da Nicola Sedicina, mentre in zona Sempione troviamo Nicola Marino a fare da padrone al Jazz Cafè. Se invece vi trovate in zona Navigli fatevi tentare dal Rebelot, che vede al bancone il mixologist Nicola Onorato, e dall’ Iter, il nuovo cocktail bar fusion in cui provare le creazioni di Idris Conti. Chiude la fila l’Octavius Bar at the Stage in zona Garibaldi.



I mixologist sono pronti a sbizzarrirsi con forme, colori e sapori per far risaltare al meglio il prelibato Gorgonzola. Ad accompagnare i cocktail proposti gli chef dei singoli locali offrono una degustazione gratuita finger food a base delle due varianti di Gongorzola Dop, un’occasione da non perdere se siete amanti di questo formaggio e siete pronti a sperimentare nuovi abbinamenti.



Una volta fatta la vostra scelta potrete condividere il vostro abbinamento preferito sui social usando l’hashtag ufficiale #zolaecocktail.



Per informazioni: www.gongorzola.com



Di Indira Fassioni