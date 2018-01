Tutte le novità gastronomiche del 2018 Ufficio stampa 1 di 10 Ufficio stampa 2 di 10 Ufficio stampa 3 di 10 Ufficio stampa 4 di 10 Ufficio stampa 5 di 10 Ufficio stampa 6 di 10 Ufficio stampa 7 di 10 Ufficio stampa 8 di 10 Ufficio stampa 9 di 10 Ufficio stampa 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Ecco una panoramica dei trend alimentari e dei nuovi piatti che saranno presenti sulle nostre tavole nel 2018 secondo The Fork, piattaforma leader nella prenotazione online dei ristoranti.



In cucina saranno protagonisti i fiori - Nel 2018 è prevista una fortissima presenza dei fiori, utilizzati per le decorazioni dei piatti ma anche come tratto distintivo ed integrante nelle insalate e nelle preparazioni vegetariane. Secondo la rivista online per gourmet Fine Dining Lovers, i fiori saranno anche impiegati su larga scala per aromatizzare bevande di uso quotidiano come latte e tè.



I piatti speziati del Medio Oriente - La previsione di Fine Dining Lovers del 2018 è un ritorno in auge delle cucine del Medio Oriente: i sapori del Libano , Marocco, Siria , Iran e Israele si confermeranno come i più ricercati. Prelibatezze classiche come hummus, pita , falafel si affiancheranno alla scoperta di piatti meno conosciuti.



Il Sudest asiatico incuriosisce - La cucina delle Filippine, sembra essere un nuovo approdo per i più curiosi. E’ stato registrato dalle ricerche di Google, un enorme interesse su termini riferiti alla tradizione culinaria di questo angolo di mondo. Data la vicinanza geografica, farà sentire la sua influenza anche la cucina del subcontinente indiano e della Corea.



Instagram: mangiare con gli occhi - Nel 2018 Instagram sarà il social che dominerà la scena culinaria mondiale. L’instagrammabilità di un prodotto alimentare o di un piatto, farà gran parte della sua riuscita generale. Secondo i trend indicati da Sterling Rice Group, impiattamento, ingredienti coloratissimi, accessori e setting adeguati alle foto social, saranno sempre più importanti per la buona riuscita di una cena.



Novel Food: gli insetti sono il cibo del futuro? - Dal primo gennaio 2018 è entrato in vigore il regolamento Ue: gli insetti e i prodotti che ne derivano potranno arrivare anche sulle nostre tavole. In Italia infatti, sarà possibile la produzione e la vendita di millepiedi cinesi, tarantole, vermi giganti, bachi da seta, scorpioni, scarabei, grilli. Ricchi di proteine ed ecosostenibili, possono essere allevati con poca acqua ed energia, ecco perché il consumo di insetti è sostenuto dalla FAO. Da un’indagine di Coldiretti , al momento, non sembra ci sia un forte interesse rispetto alla novità da parte dei consumatori.



Il marketing digitale in cucina - Come riportato da Restaurant Business, sempre più le scelte della clientela saranno guidate da servizi tecnologici dedicati. L’utilizzo di piattaforme intelligenti, consentirà ai ristoranti di fornire una serie di prestazioni di marketing personalizzate e menù specifici, nell’ottica di migliorare l’offerta verso i consumatori



Sostituire lo zucchero - Secondo Specialty Food Association, i consumatori, sempre più attenti alla salute, continueranno a disciplinare le proprie scelte alimentari anche rispetto ai dolcificanti. Le alternative al classico zucchero, per avere un minore impatto glicemico senza rinunciare al gusto, sono ormai tante. Oltre alla stevia rebaudiana o il succo di mela concentrato, faranno il loro ingresso sul mercato nuovi ingredienti: sciroppi fatti di datteri, sorgo e yacon solo per citarne alcuni. Inoltre secondo il Fine Dining Lovers, aumenterà l’offerta dei dessert salati sui menù dei ristoranti.



Gli ingredienti top del 2018 - Un’indagine di Specialty Food Association, riferisce che quest’anno registrerà anche l’ascesa dell’utilizzo di alcuni ingredienti. Le panetterie tradizionali avranno un trend di crescita e saranno sempre più impiegati i grani locali. Aumenterà l’uso della cannabis nella cucina negli USA dove sempre più stati stanno legalizzando la marijuana per uso ricreativo. I funghi, secondo Whole Foods, saranno alla base di un maggior numero di preparazioni alimentari.



Etica e salute a tavola - Continua a crescere l’importanza dell’origine dei prodotti. Per andare incontro a questa tendenza dei consumatori, i ristoranti si concentreranno con maggior vigore su programmi alimentari che combinano salute e bontà. Una scelta che evolverà in varie declinazioni come il contrasto alle disparità alimentari, perseguito dal progetto Ristoranti contro la fame, o il contenimento degli sprechi alimentari per una cucina più etica.



Prodotti a kilometro zero - Infine National Restaurant Association, BBC e Fine Dining Lovers concordano su un punto: sulle tavole dei ristoranti arriveranno cibi sempre più locali.