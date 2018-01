A Rimini i gelati più buoni del mondo

I capolavori di pasticceria da mangiare con gli occhi Ufficio stampa 1 di 19 Ufficio stampa 2 di 19 Ufficio stampa 3 di 19 Ufficio stampa 4 di 19 Ufficio stampa 5 di 19 Ufficio stampa 6 di 19 Ufficio stampa 7 di 19 Ufficio stampa 8 di 19 Ufficio stampa 9 di 19 Ufficio stampa 10 di 19 Ufficio stampa 11 di 19 Ufficio stampa 12 di 19 Ufficio stampa 13 di 19 Ufficio stampa 14 di 19 Ufficio stampa 15 di 19 Ufficio stampa 16 di 19 Ufficio stampa 17 di 19 Ufficio stampa 18 di 19 Ufficio stampa 19 di 19 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Rimini ospita Sigep, il Salone Internazionale della gelateria, pasticceria e panificazione artigianali e caffè. leggi tutto

Sigep da anni premia le eccellenze nelle quattro filiere di riferimento e costituisce la rassegna mondiale che anticipa tendenze e innovazioni legate a materie prime, ingredienti, impianti e attrezzature, arredamento e servizi. È uno show che premia le eccellenze mondiali, presenta nuovi format, sviluppa il networking internazionale e fa crescere il business. L’edizione di quest’anno ha un focus particolare dedicato agli Stati Uniti, un mercato in straordinario sviluppo.



Sono ben 900 gli eventi e le aree test di quest’anno a cura degli espositori; sono inoltre in programma 32 competizioni di cui 7 internazionali (con 423 fra concorrenti e giudici), fra le quali vale la pena ricordare: la Coppa del Mondo della Gelateria con 12 Paesi in lizza; il Campionato Mondiale di Pasticceria Femminile The Pastry Queen; The Ultimate Chococake Award, e il Campionato Italiano di Cioccolateria; i Campionati italiani baristi dedicati al caffè e i grandi eventi della panificazione.



La Coppa del Mondo della gelateria è un evento particolarmente spettacolare, che vede in lizza 60 concorrenti, 14 giudici, per otto prove di gara (vaschetta di gelato decorata, coppa decorata, mystery box, torta artistica gelato, alta cucina entrée, pezzi artistici e snack di gelato, oltre al gran buffet finale, ovvero la presentazione di tutti gli elaborati).



Grande attesa anche per la quarta edizione di The Pastry Queen, il Campionato Mondiale di Pasticceria Femminile (le prove sono in programma il 22 e 23 gennaio). Sono in gara dodici tra le migliori pasticcere di tutto il mondo: arrivano da Brasile (Thais Freitas de Lima), Colombia (Astrid Morales Neira), Croazia (Silvia Cah), Filippine (Janelle Joy C. Toh), Francia (Anabelle Lucantonio), Giappone (Hiroko Morita), India (Eureka Araujo), Marocco (Khadija Moudakir), Messico (Sandra Ornelas), Russia (Arisara Chongphanitkul), Thailandia (Arisara Chongphanitkul) e USA (Laura Lachowecki). Non partecipa invece l’Italia, in quanto vincitrice dell’ultima edizione. Il tema del concorso è l’Astrologia: dovrà essere declinato attraverso l'elaborato artistico in zucchero e pastigliaggio, in armonia con i prodotti richiesti, ovvero: tarte moderna monoporzione, dessert al bicchiere gelato al caffè, dessert al piatto monoporzione al cioccolato, mignon a forma di anello gioiello.



SIGEP è anche un’occasione di alta formazione: in programma ci sono 13 stage coi grandi Maestri del dolciario artigianale; 92 fra convegni e presentazioni di nuovi progetti con 279 relatori.



Nelle cinque giornate è attesa la presenza di 160.000 buyers, con oltre 33.000 esteri da 180 Paesi. 1250 imprese saranno distribuite sulla superficie record e sold out da mesi coi suoi 129.000 mq., raggiunti dal quartiere riminese con l’ultimo step di ampliamento.



L’elenco completo degli eventi e dei convegni è online sul sito www.sigep.it.

Il quartiere di Rimini è raggiungibile direttamente in treno grazie alla stazione di linea (Milano – Bari) a soli 50 metri dall’ingresso sud della manifestazione.