“Orecchiette nelle ‘nchiosce”: ogni vicolo ha il suo gusto

“Orecchiette nelle ‘nchiosce”, questo il nome dell’evento, ma conoscete il significato di quest’ultima parola? È un termine che si usa per indicare i vicoli chiusi del centro storico di Grottaglie, sui quali si affacciano le abitazioni e che in tempi antichi servivano da protezione e difesa per i residenti in caso di invasione.



Gli interpreti dei deliziosi piatti proposti saranno tutti originari di Grottaglie; molti tra loro lavorano nelle altre regioni d’Italia così da far sposare questa esperienza nel territorio con la tradizione del piatto pugliese.



Quest’anno la grande manifestazione enogastronomica si trasferisce nello storico quartiere delle Ceramiche di Grottaglie, che si estende nella parte bassa del paese ed è il principale centro di produzione di ceramica della Puglia. Due giorni in cui sarà possibile degustare le tipiche orecchiette in prelibate e curiose ricette, un viaggio attraverso la tradizione e l’innovazione.



Ad esaltare la bravura degli chef, ci saranno le cantine grottagliesi e un birrificio artigianale; così, con una mappa in una mano ed un calice nell’altra, si potrà andare alla scoperta dei vari stand.



Orecchiette nelle ‘nchiosce 2018 non sarà solo cibo, ma anche tanto divertimento e spettacolo: i bandisti intratterranno il pubblico con ogni genere musicale. Due serate di gusto e divertimento a due passi dal mare.



Orecchiette nelle ‘nchiosce è organizzato dalla società K202/M.A.O con il patrocinio di Slow Food Grottaglie Vigne e Ceramiche.

Per ulteriori informazioni: www.orecchiettenellenchiosce.com ; www.facebook.com/orecchiettenellenchiosce/



Di Indira Fassioni