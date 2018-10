Veneto: agli immigrati agevolazioni sui libri scolastici solo con il certificato

Dopo la polemica sulle mense scolastiche a Lodi , si prospetta un caso analogo per la Regione Veneto . Per ottenere il contributo regionale sull'acquisto di testi scolastici, infatti, i cittadini non comunitari devono presentare, oltre alla certificazione Isee, un certificato sul possesso di immobili o percezione di redditi all'estero rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza.

La nuova norma, però, non è presente nella delibera della giunta regionale e nemmeno nel bando per la concessione di contributi. Si trova soltanto nelle "istruzioni per il richiedente" rilasciate a settembre sul sito della Regione per la compilazione della richiesta. Il gruppo del Pd, tramite un'interrogazione alla giunta regionale, ha chiesto una proroga per il termine di presentazione delle domande.