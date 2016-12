Rapinatore ucciso, t-shirt in favore del benzinaio che ha sparato

In attesa che la dinamica venga chiarita, il sindaco di Albettone (Vicenza) difende il benzinaio Graziano Stacchio che martedì sera ha sparato nel conflitto a fuoco in cui è morto un malvivente durante un tentativo di rapina. Il primo cittadino ha realizzato delle t-shirt con la scritta "Io sto con Stacchio" e ha avviato una raccolta di firme a sostegno dell'uomo, indagato per eccesso colposo di legittima difesa.

Albettone è uno dei Comuni vicini a Ponte di Nanto, località lungo la "riviera" Berica dove è andato in scena il tragico tentativo di rapina alla gioielleria Zancan.



Joe Formaggio, il sindaco che non ha mai fatto mistero di dormire "con il fucile sotto il cuscino", intende raccogliere in questo modo fondi da destinare al gestore della pompa di benzina, che per il suo gesto si trova ora indagato.