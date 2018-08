Padova, scomparsa la madre della nuotatrice Marialaura Simonetto

La campionessa di nuoto, che vive a Miami in Florida, ha lanciato un appello via social network per ritrovare la madre, mentre il marito Enzo si è rivolto ai carabinieri per denunciare la scomparsa. Come riporta il Corriere del Veneto l'uomo ha affermato che "c’era stato un piccolo chiarimento tra noi, poi lunedì mattina ero andato al lavoro, abbiamo pranzato insieme e sono di nuovo uscito. Non trovandola più in casa l’ho cercata dappertutto finché ho rinvenuto la sua auto davanti alla stazione di Cittadella. Ora per capire il suo stato d’animo aspetto i rilievi delle telecamere. Era agitata, ma non più di tanto. Il suo cellulare risulta spento. Spero di tratti solo di un momento di nervosismo".



Le forze dell’ordine sono sulle tracce della donna che, come riferisce la famiglia, mai aveva manifestato particolari disagi o problemi che lasciassero presagire la volontà di allontanarsi.