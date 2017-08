Per diverse ore la circolazione nel comune di Cortina è stata resa difficile dai detriti, ma nessuna area è rimasta isolata. I pompieri hanno evacuato per precauzione il personale di un ristorante, il "Lago Scin". "Ho firmato lo Stato di crisi" per l'area della frana "e stiamo anche valutando un piano per l'evacuazione" ha detto il governatore della Regione Veneto Luca Zaia, al termine di un sopralluogo sul posto.



"Oltre alla morte di una donna, una tragedia vera, c'è un grande disastro, ci sono un sacco di case in pericolo", ha spiegato Zaia annunciando che chiederà anche lo stato di crisi nazionale perché la presenza di "migliaia, se non centinaia di migliaia di metri cubi di detriti formatisi. Sono stati devastati una pista e ponti".



Prefetto: 12 abitazioni evacuate - "Poiché le previsioni meteo evidenziano un possibile peggioramento nelle prossime ore delle condizioni del tempo, con nuove precipitazioni piovose nella zona, è stata disposta l'evacuazione di 12 abitazioni nella frazione di Alverà, per un totale di 50 persone". Lo comunica in una nota il prefetto di Belluno Francesco Esposito, dopo l'esondazione nella notte del torrente Bigontina.



Legambiente: "Servono azione mirate di prevenzione" - "La bomba d'acqua che ha colpito Cortina, in Veneto, causando un morto, ci ricorda ancora una volta come il clima stia già cambiando". Lo dichiara il presidente di Legambiente Rossella Muroni nel corso di Festambiente, il festival nazionale dell'associazione ambientalista in programma fino al 15 agosto nel cuore della Maremma. "Piogge estreme e alluvioni, lunghi periodi di siccità come quello che sta colpendo la Penisola, elevate temperature e ondate di calore, sono ormai fenomeni meteorologici estremi sempre più frequenti che il Paese, e soprattutto le città, devono saper affrontare con interventi mirati, con politiche di adattamento ai cambiamenti climatici non più rinviabili e con attività di prevenzione".