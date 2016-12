14:57 - Altro caso di giustizia infinita. Questa volta a Treviso: otto anni d'attesa e la pazienza terminata del tutto. Stanchi ed esasperati due imprenditori polacchi, parte civile di un processo per truffa, hanno deciso di rinunciare a ben 220 mila euro di risarcimento. Dal 2006 ad oggi non si è arrivati nemmeno a una sentenza di primo grado e le vittime, tra rinvii e attese hanno fatto avanti e indietro dal loro Paese inutilmente. "Tenetevi i soldi, non li vogliamo più, tanto, nel girone infernale che è diventata l'Italia, non ci combina nulla". Queste le poche dichiarazione a fronte di un'evidentissima inefficienza del nostro sistema giudiziario.