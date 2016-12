Si dà malato e vince il mondiale di bike, a giudizio militare Aeronautica

12:56 - Per sottrarsi al lavoro un maresciallo del 51.mo Stormo di Istrana, nel Trevigiano, aveva simulato una grave infermità, ottenendo giorni di malattia che ha utilizzato per partecipare al Mondiale di mountain bike. Il sottufficiale dell'Aeronautica, che ha addirittura vinto la gara a cui ha preso parte, è stato rinviato a giudizio dal tribunale militare di Verona. L'udienza è stata fissata per il 29 settembre.

Il militare aveva presentato all'autorità sanitaria militare "una falsa versione sulle proprie condizioni di salute, simulando un'infermità inesistente o più grave di quella sofferta". In particolare il maresciallo sottoposto il 15 luglio 2013 al controllo medico aveva manifestato una leggera zoppia lamentando un dolore ad una gamba.



L'indagato aveva affermato di essere in attesa di un intervento chirurgico, poi mai eseguito, e che di conseguenza non era abile al lavoro. Aveva cosi' ottenuto 15 giorni di convalescenza ma nelle due settimane in cui avrebbe dovuto stare a riposo aveva però svolto attività "del tutto incompatibili con la malattia lamentata". Il maresciallo infatti si era iscritto alla Coppa del Mondo di mountain bike a Folgaria (Trento) vincendola dopo un intenso allenamento.