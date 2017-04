Vaccini, Burioni: "Severità verso chi diffonde bugie pericolose"

"E' necessaria una grande severità nei confronti di chi diffonde bugie pericolose, specialmente se si tratta di un medico": così Roberto Burioni a Tgcom24. Il docente di Virologia del "San Raffaele" ha poi aggiunto: "Non vaccinare vuol dire lasciare esposti i propri figli a malattie molto pericolose; inoltre si consente la circolazione degli agenti infettivi mettendo in pericolo sia i bambini che non si possono vaccinare sia gli adulti che stanno facendo determinate terapie".