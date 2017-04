Vaccini, medico radiato: per il Codacons così si apre una "caccia alle streghe"

"La radiazione di un medico per il solo fatto di aver espresso delle idee - sostiene il Codacons - rappresenta un fatto abnorme, un pericolosissimo atto di censura di stampo medievale che ci fa seriamente temere per la libertà dei camici bianchi nel nostro Paese. Ci chiediamo infatti se il prossimo passo sarà quello di bruciare vivi in piazza i medici che oseranno avanzare perplessità circa il tema delle vaccinazioni, così come si faceva durante il periodo dell`Inquisizione con i soggetti accusati di eresia". Il Codacons chiede quindi di aprire una indagine "per le possibili fattispecie di violenza privata e abuso di atti d'ufficio".