Un anno fa il parto quadrigemellare: ora mamma Judith ha bisogno di aiuto

Compiono un anno i quattro gemellini nati a Padova da mamma Judith e papà Steve Igwegbe, arrivati in Italia dalla Nigeria dieci anni fa. La coppia, che aveva già un bambino, Goodluck, 6 anni, il 16 agosto 2016 ha dato alla luce quattro maschietti, un caso più unico che raro. La loro storia ve l'avevamo raccontata qua. La famiglia vive a Saletto di Vigodarzere, in provincia di Padova, dove Judith fa la mamma a tempo pieno e Steve lavora come saldatore in un'azienda di un paese vicino.

Il parto dei quattro gemellini, Michael, Gabriel, Rafael e Francis (i tre nomi degli arcangeli e quello del Papa) è stato un vero miracolo: molti medici avevano consigliato a Judith di abortire due dei suoi piccoli, ma lei e il marito non hanno sentito ragioni e hanno scelto di portare avanti la gravidanza fino alla fine, hanno scelto la vita per tutti e quattro i bambini.

Una scelta coraggiosa: i bambini sono nati tutti sani e stanno bene. Ma adesso mamma Judith non può essere lasciata sola. Gestire quattro gemellini non è facile e a casa Igwegbe i soldi non bastano mai. Tra latte artificiale, pannolini e vestitini, la lista della spesa quotidiana per i quattro gemellini è lunga e cara. Per questo, qualsiasi offerta di aiuto è ben accetta. Chi volesse dare la propria disponibilità, può mettersi in contatto con Judith e Steve scrivendo a questo contatto mail: gemelliniigwegbe@gmail.com.