Nuova scossa di terremoto nell'Orvietano: paura tra la popolazione

Presso la palestra comunale si sta inoltre allestendo un centro di accoglienza per i residenti che volessero usufruirne, anche perché la zona, in caso di sfollamento, è interessata dal maltempo.



"C'è molta preoccupazione tra gli abitanti - spiega Giuliano Santelli, responsabile della Protezione civile di Orvieto -, i bar del paese sono pieni e in molti hanno deciso di trasferirsi nelle auto". Al momento non si registrano ulteriori danni alle abitazioni, ma sono in corso verifiche da parte di Protezione civile, carabinieri e polizia.



Sei in totale le scosse registrate dall'Ingv nelle prime ore della mattinata di oggi, la più forte delle quali quella appunto della 5.27.