Terni, 15enne si droga: la madre denuncia gli spacciatori

14:34 - Arrestati grazie al coraggio di una madre. E' quello che è successo a Terni. La donna si era accorta dei continui cambiamenti di umore e di fisico del figlio appena quindicenne. Il ragazzo si mostrava sempre meno reattivo, aveva occhi lucidi, orbite incavate e scure, si grattava spesso ed era inappetente e stanco.



Tutti sintomi strani che hanno subito messo in allarme la donna che, al posto che sorvolare, ha deciso di indagare a fondo trovando, così, una bustina di eroina nelle tasche del figlio. Un colpo al cuore per una madre che tutto si aspettava ma non che consumasse queste droghe. Coraggiosamente si è rivolta alla polizia raccontando tutto e ha convinto il quindicenne ad andare a disintossicarsi in una comunità terapeutica.



Una segnalazione che ha permesso alle forze dell'ordine di sgominare un'organizzazione che faceva capo a una donna nigeriana, una 31enne incinta già madre di altri sei figli. I sette arrestati avevano in mano il monopolio dello spaccio di eroina e cocaina in ben quattro città: Terni, Rieti, Viterbo e Perugia.