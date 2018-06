Udine, cani cresciuti ed educati a essere violenti

L’inviato di Striscia la Notizia, Edoardo Stoppa, si è recato a Codroipo, in provincia di Udine, per fare luce su una segnalazione riguardante tre cani troppo aggressivi, educati dal proprio padrone a essere violenti. Il tg satirico ha mandato in onda un filmato in cui si vede l’uomo in questione infilarsi nella tana di una nutria mentre incita i suoi Terrier da caccia ad attaccare il povero roditore e a ucciderlo.



In attesa di parlare col proprietario dei cani, Stoppa si è trovato, suo malgrado, di fronte a una situazione poco piacevole: uno dei tre cagnolini, scappato dall'abitazione, ha aggredito il cane dei vicini. Peccato che l'animale in questione fosse un dogo argentino contro cui il piccolo ha avuto la peggio. Solo l’intervento dell’inviato di Striscia ha evitato che la situazione diventasse tragica. In seguito, Stoppa ha intervistato il padrone che però è apparso molto convinto delle sue idee.