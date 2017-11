Ecco Colt, il cane addestrato a soccorrere la padrona epilettica!

Ha già più di duecentomila visualizzazioni su YouTube questo video-tutorial pubblicato da una donna affetta da TBI, una sindrome epilettica che, quando si manifesta, porta a crisi molto violente. Le immagini mostrano come il cane, il labrador inglese Colt, venga addestrato in casa a soccorrere la donna, ogni volta che la malattia dovesse procurarle uno stato di shock compulsivo. Distesa a terra e simulando un attacco, con forti scossoni della testa, il cane ha subito il compito di distendersi sotto di lei, in modo da bloccare le violente oscillazioni del capo. Gli attacchi possono durare dai 30 minuti alle 2 ore e sono molto pericolosi, perchè potrebbero portare a danni cerebrali gravi in caso di urti contro il pavimento o corpi contundenti, fino a conseguenze ben più tragiche. Ora che c'è il suo volenteroso Colt, però, la donna si sentirà più sicura.