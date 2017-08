Usa, arriva l'avvocato per cani e gatti: nei tribunali del Connecticut avranno diritto al difensore d'ufficio

Nei tribunali americani arriva il difensore di cani e gatti. Lo ha stabilito una nuova legge, entrata da poco in vigore in Connecticut, che prevede la possibilità di nominare un difensore d'ufficio per gli animali. E' il primo provvedimento di questo genere negli Stati Uniti: la legge permette ai giudici di nominare avvocati e studenti di legge a difesa dei diritti dei cuccioli in casi di crudeltà, abbandono o incuria come accade sempre più frequentemente in casi che coinvolgono bambini, anziani e malati.