Bolzano, alpinista 26enne muore sul Sella: grave il compagno di cordata

Per cause ancora in via di accertamento, l'alpinista deceduto, mentre affrontava un passaggio piuttosto difficoltoso, ha perso il contatto con la parete, cadendo per una settantina di metri. L'uomo era accompagnato da un secondo scalatore, un bolzanino di 27 anni, che è stato anche lui trascinato in basso: è stato soccorso con un elicottero della Protezione civile ed è stato ricoverato all'ospedale di Bolzano.



Altri due incidenti sono avvenuti in giornata sui monti dell'Alto Adige, complice una giornata bellissima che ha invitato molti a compiere un escursione. In entrambi i casi sono rimasti feriti abbastanza seriamente dei 13enni: sul Sassolungo un ragazzino è scivolato cadendo per una ventina di metri, mentre un ragazzino austriaco si è ferito gravemente in una caduta con il rampichino.