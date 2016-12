Nuova tragedia in montagna, altri due alpinisti morti sul Monte Rosa: precipitati durante la salita al Polluce

Altri due alpinisti sono deceduti sul Passo di Verra, sul Monte Rosa. I due sono probabilmente precipitati per alcune centinaia di metri nella zona a monte della via normale di salita al Polluce (4.092 metri). Domenica, sempre sul massiccio del Monte Rosa, hanno perso la vita tre alpinisti svizzeri caduti per 800 metri lungo un canalone sul versante piemontese.