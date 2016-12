Aosta, trovati morti i due alpinisti inglesi dispersi sul Cervino

I due alpinisti erano stati sorpresi dal maltempo sul Cervino, nella zona del Gran Corda, con temperature che di notte si sono abbassate anche oltre i 10 gradi sotto lo zero. Giovedì sera la loro ultima telefonata, durante una bufera, poi i soccorritori non sono più riusciti a contattarli.



Al rifugio Capanna Carrel (3.830 metri di quota) è giunta venerdì una squadra da terra, composta da quattro uomini del Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia e due del Soccorso alpino valdostano. A causa della neve e del ghiaccio in parete però non sono riusciti ad avanzare.