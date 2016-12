11:34 - Momenti di paura per un cercatore di funghi, aggredito da un'orsa nei boschi di Pinzolo, in Trentino. L'animale ha reagito con due zampate cercando di allontanare l'uomo, finito all'ospedale. Le sue condizioni non sono gravi. Il 38enne si era imbattuto in una femmina con due cuccioli. L'orsa, avvertita la presenza dell'uomo che si era riparato dietro un albero, si è avventata contro di lui, graffiandolo e mordendolo a uno scarpone.

L'esemplare, di nome Daniza, è munito di radio collare e la squadra specializzata dei forestali è impegnata nella localizzazione dell'animale. Daniza era stata introdotta in Trentino nel 2000, nell'ambito del programma Life Ursus. La sua età è di circa 18 anni. Lo stato di necessità impone le procedure di cattura dell'animale: la Provincia autonoma di Trento emetterà un'apposita ordinanza e il presidente della Provincia, Ugo Rossi, ha informato il ministro all'Ambiente dell'accaduto. Se l'operazione risultasse problematica, non si esclude l'abbattimento dell'animale.



La vittima dell'aggressione, Gabriele Maturi, è stata medicata all'ospedale di Tione. "Si evince il comportamento anomalo da parte dell'orsa - spiega l'assessore Dallapiccola - perché individuati a vista i cuccioli a circa trenta metri di distanza l'uomo si era immediatamente allontanato e nascosto. Tuttavia, nonostante i cuccioli avessero preso una direzione diversa dalla sua e nonostante si fosse comunque nascosto dietro ad un albero dopo essersi allontanato, è stato raggiunto dall'animale che lo ha attivamente aggredito e ferito".