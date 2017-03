Trattati Roma, Capitale blindata celebra sessantesimo anniversario

Si celebra oggi il sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma. Alle 10 in Campidoglio vertice tra i 27 leader europei. A seguire la firma della Dichiarazione di Roma. Occhi puntati sui numerosi cortei e manifestazioni in programma in una Capitale blindata. Sono scattate in nottata le imponenti misure di sicurezza, che prevedono 5mila agenti, tra cui anche tiratori scelti, due aree interdette.