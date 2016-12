25 novembre 2014 Trapani, cane randagio colpito al muso da una freccia scagliata da una balestra:salvato L'animale ha vagato per giorni con il dardo infilzato prima di essere soccorso Tweet google 0 Invia ad un amico

08:31 - Preso di mira con una balestra, un cane randagio ha vagato per giorni in preda al dolore e al terrore con un freccia che, penetrando dalla narice, gli si era conficcata nel muso. E' successo nel comune di Paceco (Trapani). Soccorso dalle guardie zoofile dell'Organizzazione internazionale protezione animali, è stato operato d'urgenza e sottoposto ad una trasfusione di sangue. Ora Freccia, così è stato ribattezzato, si sta riprendendo.

"Sono state giornate drammatiche perché temevamo di non trovarlo in tempo e rinvenire solo un corpo senza vita. Lo sforzo e la determinazione di tutti i volontari che hanno partecipato alla ricerca ha fatto la differenza, ecco perché quando finalmente siamo riusciti a prenderlo abbiamo festeggiato. Eravamo stremati, ma felici", spiega Danilo Catania, coordinatore guardie zoofile Oipa Trapani.



Come appurato dalla radiografia, la freccia era penetrata nel muso passando per la narice sinistra fino a raggiungere il tessuto molle in prossimità dell’orecchio, fermandosi ad un centimetro dal cervelletto. Ora si sta cercando di capire l'esatta dinamica dell'accaduto per riuscire ad individuare l'autore del crudele gesto.