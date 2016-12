19 novembre 2014 California, pastore tedesco per liberarsi dalla catena si mangia la zampa Rocky, un cucciolo di 10 mesi, doveva essere operato con urgenza. Grazie a una gara di solidarietà sul web, sono stati raccolti i fondi necessari per l'amputazione Tweet google 0 Invia ad un amico

10:41 - Disperato, pur di sfuggire dalla catena che lo teneva legato, Rocky, un pastore tedesco di 10 mesi, è arrivato a mangiarsi la zampa. Il cucciolo è stato portato in condizioni disperate alla clinica veterinaria "Coastal German Shepherd Rescue OC", in California. Doveva essere operato con urgenza: non c'era altro da fare che amputare la zampa. Per l'intervento servivano 2.500 dollari e così è scattata la gara di solidarietà sul web. Raccolti i fondi necessari, Rocky è stato operato e ora sta bene.

Sulla pagina Facebook dell'organizzazione animalista sono state postate le foto di Rocky prima e dopo l'intervento. "Considerando tutto quello che ha passato, penso che se la caverà alla grande", ha detto la veterinaria Maria Bromme dopo l'amputazione della zampa. Ora la gara di solidarietà continua: Rocky cerca una famiglia amorevole che si prenda cura di lui.