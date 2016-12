Usa: cane sopravvive a eutanasia dopo grave incidente, chiamato Lazzaro

"Anche i cani vanno in paradiso" recitava un popolare film d'animazione degli anni '80. Ma per Lazzaro, il cane che visse tre volte, il paradiso può attendere. Questo meticcio bianco e nero dell'Alabama, abbandonato dal padrone negli Usa, è sopravvissuto prima a un terribile incidente d'auto e poi all'eutanasia praticatagli, dopo essere stato operato, per porre fine alle sue sofferenze.

Mai nome fu più azzeccato. Quando Lazzaro è stato portato al canile, era già sopravvissuto dopo essere stato investito.



Il suo corpo era devastato dalle ferite riportate, una parte della zampa era mancante e il sistema immunitario era gravemente compromesso a causa di un'infezione acuta di tenia intestinale.



Il veterinario ha preso l'inevitabile, e umanitaria in questo caso, decisione di sopprimerlo. Dopo l'iniezione letale somministrata lo scorso 10 settembre, era stato dato per morto, con tanto di certificato rilasciato dalla clinica veterinaria.



Ma Lazzaro ha deciso di resuscitare: sdraiato sul lettino, ha iniziato a muovere prima un orecchio, poi a scuotersi e a sbattere la coda.



Probabilmente il medico non ha iniettato una dose di veleno sufficiente, ma la stessa clinica fatica a trovare una spiegazione.



Il vecchio padrone ha cambiato stato e non può più tenerlo. Ma per Lazzaro è già cominciato una nuova e felice vita in una casa di Birmingham, e le richieste di adozione si sprecano.